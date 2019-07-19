روسيا تصمم غواصة صغيرة للضفادع البشرية

تعتزم البحرية الروسية التزود بغواصة غير نووية صغيرة من مشروع "بيرانيا - بي – 750".

وسيكون بمقدور الغواصة إنزال 6 ضفادع بشرية على الشاطئ.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية، إيغور كارافايف، الذي قال إن نموذجا لغواصة كشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورغ البحري العسكري، مضيفا أن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما وذلك مع شرط ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية. أما طاقمها فسيبلغ 20 فردا. وتتميز الغواصة بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا .

وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة.

وأشار كبير المصممين إلى أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة وتقضي إحداها بتزودها بصواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر" روسيسكايا غازيتا