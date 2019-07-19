 
مباشر

روسيا تصمم غواصة صغيرة للضفادع البشرية

أخبار روسيا

روسيا تصمم غواصة صغيرة للضفادع البشرية
Artem Tkachenko/wikimedia.org
نموذج من غواصة "بيرانيا"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m50t

تعتزم البحرية الروسية التزود بغواصة غير نووية صغيرة من مشروع "بيرانيا - بي – 750".

وسيكون بمقدور الغواصة إنزال 6 ضفادع بشرية على الشاطئ.

إقرأ المزيد
استمرار الاختبار البحري لغواصة نووية روسية ضخمة
استمرار الاختبار البحري لغواصة نووية روسية ضخمة

أعلن ذلك كبير المصممين في مكتب "مالاخيت" للتصاميم البحرية، إيغور كارافايف، الذي قال إن نموذجا لغواصة كشف عنه لأول مرة في معرض بطرسبورغ البحري العسكري، مضيفا أن الغواصة الجديدة ستستخدم محركا لا يعتمد الهواء الخارجي وستكون مستقلة تماما، ما سيسمح لها بالبقاء تحت الماء لمدة 12 يوما وذلك مع شرط  ألا تتجاوز سرعتها 4 عقد بحرية. أما طاقمها فسيبلغ 20 فردا. وتتميز الغواصة بالتخفي الفائق عن الرادارات المائية لأن محركها يطلق ضجيجا خافتا .

وأوضح أن إزاحة الغواصة ستزداد 4 أضعاف مقارنة بسابقاتها من مشروع "بيرانيا" للغواصات الصغيرة.

وأشار كبير المصممين إلى أن الغواصة الجديدة لها أكثر من نسخة وتقضي إحداها بتزودها بصواريخ "كاليبر" المجنحة.

المصدر" روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا