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رياح عاتية تقذف بمراهقين من جسر معلق!

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رياح عاتية تقذف بمراهقين من جسر معلق!
ZB-© Matthias Bein
صورة أرشيفية
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كادت رياح قوية أن تتسبب في مأساة لمجموعة من المراهقين على جسر مشاة معلق في مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابنسك الروسية.

وذكرت صحيفة "لايف. رو" أن الحادث وقع على جسر مشاة معلق كانت تجتازه مجموعة من الفتيان والفتيات متجهين إلى رحلة نهرية.

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وتسببت الرياح بسقوط قسم من المجموعة من الجسر وتلقيهم إصابات مختلفة، حيث كسر أنف أحدهم وكادت تغرق فتاة في مياه النهر.

وقالت إحداهن: "كنا ذاهبين للسباحة بالقرب من شاطئ النهر. وأردت أن أقفز من فوق الجسر فصعدت عليه، لكنه بدأ يتأرجح بقوة فجأة، وقذف بصديقتي إلى النهر فكادت تغرق وكسر أنف رفيقي".

وعاد أفراد المجموعة إلى منازلهم بعد أن تسببت الرياح برضوض للبعض وكدمات لآخرين، لكنهم جميعا بخير ولا شيء يهدد حياتهم.

المصدر: لايف. رو

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