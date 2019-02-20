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"مزحة" تنتهي بكارثة.. انهيار جسر بمن عليه في الصين (فيديو)

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Gettyimages.ru VCG / Contributo
صورة أرشيفية
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أنقذ فريق من عمال الإغاثة مجموعة من السياح الذين تعلقوا في الهواء بعد انهيار جسر بهم في الصين.

وذكرت صحيفة ذي صن، أن شهود عيان صوروا فيديو للحادث الغريب، الذي وقع في مقاطعة غوانغدونغ الصينية. وتظهر مشاهد الفيديو صعود 6 من السياح على جسر من الحبال، يربط ضفتي نهر في المقاطعة الصينية.

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وأخذ السياح الستة، لدى وصولهم إلى وسط الجسر، بالقفز بقوة على الجسر ممسكين بحوافه المصنوعة من الحبال وهز هيكله بعنف.

وتقطعت حبال الجسر بعد لحظات قليلة تحت وطأة قفزات السياح المتهورين، وتُركوا معلقين في الهواء بين السماء والماء ممسكين بما تبقى من حباله.

وأغلق الجسر نتيجة هذا الحادث إلى أجل غير مسمى، بعد أن تم إنقاذ جميع السياح.

المصدر: ذي صن

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