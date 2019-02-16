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شاهد أحدث "عجائب" سور الصين العظيم!

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pexels-Manuel Joseph
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انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي فيديو غريب لسياح يعانون من الأرضية الزلقة على ممرات سور الصين العظيم، بسبب الأحوال الجوية الاستثنائية.

وذكرت صحيفة مترو، أن شهود عيان صوروا مقاطع فيديو طريفة لسياح يتمسكون بجدران السور في طابور كبير، وآخرين يزحفون على ممراته، بسبب الجليد الذي خلفه انخفاض درجات الحرارة الحاد.

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ويظهر الفيديو لقطات مضحكة مبكية لتزحلق السياح على السور التاريخي، الذي تحول لحلبة جليدية، ولتساقط العديد منهم وزحف آخرين على أطرافهم الأربعة.

المصدر: مترو

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