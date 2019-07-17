علماء روس يبتكرون دواء فريدا!

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن ابتكار العلماء الروس دواء فريدا يمكن أن يحدث طفرة في علاج أمراض المناعة الذاتية وخاصة التهاب المفاصل والتهاب المفاصل الصدفي.

وأكدت وزارة الصحة أن المرحلة الأولى للتجارب السريرية ستجري في خريف 2019.

ووفقا لوزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، فإن العقار الجديد لا يوجد له نظير في العالم، ويهدف لعلاج التهاب الفقرات التصلبي والتهاب المفاصل الصدفي.

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وأضافت سكفورتسوفا أنه إذا تم تأكيد فعالية الدواء الجديد، فسيكون إنجازا عالميا في مجال الطب.

وأشارت الطبيبة الروسية، إلى أن خصوصية هذا الدواء هي أنه يؤثر على الخلايا التالفة في الجهاز المناعي فقط، دون التأثير على الحالة العامة.

ويقوم هذا الدواء، على عكس نظرائه من العقاقير، بمعالجة أسباب الأمراض وليس آثارها. كما أنه لا يتسبب في "الإدمان" لدى انتفاء الحاجة.

وأظهرت نتائج التجارب، قبل السريرية، المخبرية على القردة والحيوانات الصغيرة الأخرى نجاحا كبيرا. وإذا نجحت التجارب السريرية سيتم الإعلان عن موعد إنتاج العقار.

المصدر: لايف. رو