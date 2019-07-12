أول جسر تلفزيوني روسي أوكراني منذ سنوات

تبث قناة "روسيا 1"، اليوم الجمعة، جسرا تلفزيونيا بين روسيا وأوكرانيا، هو الأول منذ اندلاع الأزمة في العلاقات بين البلدين، على خلفية تغير السلطة في كييف مطلع العام 2014.

وقضت الخطة بداية بأن يتم الجسر التلفزيوني، تحت عنوان "لنتحدث"، بين قناتي "روسيا 1" الروسية و"Newsone" الأوكرانية، لكن الطرف الأوكراني قرر لاحقا عدم المشاركة في اللقاء، على خلفية توجيه تهديدات باستخدام العنف بحق موظفي القناة، وموقف السلطات الرسمية المناهضة لهذه الفكرة.

يذكر أن فكرة إجراء الجسر التلفزيوني بين موسكو وكييف أثارت سخط عدد من الصحفيين والساسة الأوكرانيين، فيما فتحت النيابة العامة الأوكرانية ملفا قضائيا بحق قناة "Newsone" بتهمة "محاولة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى".

ووجد منظمو الجسر التلفزيوني حلا للمشكلة عبر استضافة مشاركين من الجانب الأوكراني عبر "سكايب".

وكانت قناة "روسيا-1" أعلنت سابقا أن الجسر لن يتطرق إلى مواضيع سياسية، بل سيكون حديثا بين مواطنين روس وأوكرانيين عاديين، وشخصيات اجتماعية وفنانين ومحترفين من البلدين.

المصدر: RT