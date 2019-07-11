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إجلاء 33 طفلا روسيا من العراق إلى الوطن

أخبار روسيا

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تم أمس الأربعاء إجلاء 33 طفلا من مواطني روسيا دخلوا الأراضي العراقية سابقا بشكل غير شرعي مع أمهاتهم المدانات بتهمة التورط بالأعمال الإرهابية أو تجري محاكمتهن حتى اليوم.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن العمل الشامل على إعداد وإجراء البعثة الإنسانية الجديدة (لإعادة الأطفال) كانت تجرى بالتنسيق مع مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الأطفال، آنا كوزنيتسوفا، وبالتعاون الوثيق مع وزارات الخارجية والطوارئ والصحة ومؤسسات الدولة الروسية الأخرى.

وذكرت أن روسيا تمكنت حتى اليوم في إعادة 90 طفلا روسيا من العراق إلى الوطن.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أنها تقيّم بشكل عال مستوى التفاهم والتعاون مع ممثلي السلطات العراقية، مشيرة إلى أن شكل التعاون المتفق عليه يسمح لروسيا بحل مجموعة واسعة من المهام المتعلقة بإعادة الأطفال الروس إلى روسيا.

كما أكدت الوزارة تواصل عملها، بالتعاون مع السفارة الروسية في بغداد، على البحث وتحديد مكان الأطفال الروس الذين لا يزالوا موجودين في العراق بشكل غير شرعي.

من جهتها أفادت آنا كوزنيتسوفا بأن روسيا تخطط حاليا لإجلاء مجموعة أخرى وأخيرة من الأطفال الروس تضم نحو 30 طفلا من العراق إلى روسيا الشهر القادم.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

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