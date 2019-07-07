قتلى وجرحى بانفجار صهريج وقود وسط روسيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بينهم مراهق، بانفجار صهريج وقود مساء أمس السبت في مقاطعة سفيردلوفسك وسط روسيا.

وأفادت السلطات المحلية بأن الصهريج انحرف عن الطريق في منطقة تبعد 350 كم عن يكاترينبورغ عاصمة المقاطعة، مما أسفر عن انفجارها واشتعال النار فيها.

وذكرت الشرطة أن سائق الشاحن حسب المعلومات الأولية كان ثملا، وأن معظم الضحايا والمصابين من هواة الترحال، وكانوا متعلقين على ظهر الصهريج لحظة وقوع الحادث، مستغلين والسائق المخالف عدم وجود دوريات للشرطة في منطقة نائية.

المصدر: وكالات