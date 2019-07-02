لافروف: أكدنا على أهمية الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا أكدت على أهمية الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، سايمون كوفيني، في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأمريكية هي التي دفعت إيران لتجاوز الحاجز الموجود لكميات اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأضاف: "منذ وقت غير بعيد، أي منذ مايو الماضي، اتخذت الولايات المتحدة مجموعة جديدة من العقوبات وحظرت على أي طرف كان توريد الكميات الفائضة من اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل من إيران. وفي حقيقة الأمر حظرت الولايات المتحدة بهذه الصورة على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على خطة الأعمال المشتركة الشاملة".

وذكر الوزير في الوقت ذاته أن الالتزامات الخاصة باحتياطات اليورانيوم منخفض التخصيب والماء الثقيل، التي تعهدت بها إيران، نفذتها طوعا وحتى بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

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وأكد أن موسكو تريد أن يفهم زملاؤها الأوروبيون مسؤوليتهم تجاه الاتفاق النووي مع إيران، بما في ذلك ضمان تصدير النفط الإيراني واستفادتها منه.

كما دعا الوزير الروسي إيران إلى ضبط النفس وعدم الاستسلام للمشاعر ومواصلة تنفيذ البنود الرئيسية لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون كوفيني، إنه سيكون من الصعب جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي الدفاع عن خطة الأعمال المشتركة الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني، في حال انتهاك طهران التزاماتها في إطارها.

وأوضح: "كان الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات جماعية للدفاع عن خطة الأعمال المشتركة الشاملة، بالرغم من أنه كان هذا أمرا صعبا للغاية بسبب الموقف الأمريكي. وكل ما يمكنني قوله هو أن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبات، إذا قررت إيران بسبب أو آخر انتهاك الالتزامات التي تعهدت بها وفق الخطة".

المصدر: وكالات