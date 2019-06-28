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الاتحاد الأوروبي: أطراف الاتفاق النووي ستكثف الجهود لرفع العقوبات عن إيران

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الاتحاد الأوروبي: أطراف الاتفاق النووي ستكثف الجهود لرفع العقوبات عن إيران
Reuters Yves Herman
مقر المفوضية الأوروبية
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أعلن الاتحاد الأوروبي أن الدول الأطراف في الاتفاق النووي مع إيران، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اتفقت خلال الاجتماع في فيينا على تكثيف جهود رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره عقب الاجتماع في فيينا، والذي انعقد اليوم الجمعة في إطار الجهود الدولية للحفاظ على الصفقة النووية في ظل انسحاب الولايات المتحدة منها، إن هذا الاتفاق "لا يزال عنصرا محوريا في النظام العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية".

وأوضح البيان أن الدول التي تواصل مشاركتها في هذه الصفقة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، اتفقت على "تكثيف الجهود الرامية إلى رفع العقوبات عن إيران" لضمان تطبيع التجارة معها.

وأكد البيان أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الدول المشاركة في الاجتماع بتفعيل نظام "INSTEX" لتنفيذ العمليات المالية والتجارية مع إيران، موضحا أنه "مفتوح بالنسبة إلى كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمعاملات الأولى الجارية عبره قيد العمل حاليا".   

كما لفت الاتحاد الأوروبي إلى أن إيران أنشأت من جهتها مؤسسة خاصة للتجارة مع دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

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