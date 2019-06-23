بوتين يستخدم الإنترنت ولا يعيش فيه
Sputnik Alexei Druzhinin
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قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يعيش في الإنترنت لكنه يستخدمه ويعرف أنه جزء أساسي من الحياة المعاصرة.
وأضاف بيسكوف في لقاء أجراه معه برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" على قناة "روسيا 1": "لا أعتقد أن الرئيس يتابع مواقع الفيديو، فليس لديه وقت لذلك".
وذكر أن الرئيس مع أنه لا يعيش في الإنترنت مثل الجيل الفتي إلا أنه يفهم مشاكل الشباب وضرورة التحدث معهم.
وحسب المتحدث الرئاسي بوتين يتطور ويتقبّل الأشكال الجديدة.
المصدر: إنترفاكس
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