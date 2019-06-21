شاهد.. أحدث طائرة مسيرة قتالية روسية

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية، لقطات لاختبار أحدث الطائرات دون طيار القتالية الروسية، من طراز "كورسار".

وذكرت القناة، أن هذه الطائرة المسيّرة من تصميم وإنتاج شركة "لوتش"، ولصالح وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت القناة إلى أن، المدى القتالي للدرون المذكور يزيد على 100 كلم، وهو قادر على البقاء في الجو مدة 8 ساعات متواصلة.

وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الطائرة دون طيار، في تنفيذ عمليات الاستطلاع والدوريات والمراقبة والتصوير الجوي ونقل الحمولات، في مختلف حالات الطقس والأحوال الجوية.

وقالت القناة، إن الدرون يستطيع أيضا تنفيذ مهمات مدنية.

المصدر: قناة "زفيزدا"