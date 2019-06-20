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ريابكوف: موسكو لم تعد تولي اهتماما لتهديدات واشنطن

أخبار روسيا

ريابكوف: موسكو لم تعد تولي اهتماما لتهديدات واشنطن
Sputnik Виталий Белоусов
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو اعتادت على التصريحات الصادرة عن واشنطن لمواصلة الضغط على روسيا، ولذلك فلم تعد توليها أي اهتمام.

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جاء ذلك ردا على إعلان المرشحة لمنصب المبعوث الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة كيلي كرافت في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، أن روسيا ليست صديقة للولايات المتحدة، ووعدت بمواصلة الضغط عليها.

وقال ريابكوف: "هذا ليس مفاجئا.. ربما لم يتم اختيار مرشحين آخرين لهذا المنصب في واشنطن اليوم. لكننا اعتدنا على هذه الإشارات ولا نوليها أي اهتمام" على الإطلاق.

المصدر: "نوفوستي"

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