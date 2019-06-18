الاستخبارات الروسية: نأمل بألا يصل حادث ناقلتي النفط في خليج عمان إلى أعمال حربية

أعلن رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تأمل بألا يصل الموقف بشأن حادث ناقلتي النفط في خليج عمان إلى مرحلة العمليات العسكرية.

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وقال ناريشكين للصحفيين على هامش الاجتماع الدولي الـ10 للمسؤولين الكبار في مجال الأمن، الذي يعقد في عاصمة جمهورية بشكورتوستان الروسية مدينة أوفا: "نعول على ألا يصل النزاع إلى المرحلة الصعبة، وأعني هنا، العمليات العسكرية. ويتطلب الموقف تحقيقا دقيقا وكشف المدبر الحقيقي لهذا الاستفزاز الخطير".

وكانت ناقلتا نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي. واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء هذا الهجوم، بدون تقديم أدلة ملموسة. من جهتها أعلنت طهران أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة تماما.

المصدر: نوفوستي