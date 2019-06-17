قال مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تستعد لإرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط ردا على التهديدات الإيرانية المتزايدة.

إقرأ المزيد

ولم يوضح المسؤولان عدد القوات التي سيتم نشرها أو توقيت نشرها.

ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية، مساء الاثنين، صورا قالت إنها تمثل أدلة جديدة على وقوف إيران وراء الهجوم، الذي استهدف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

كما نشرت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية صورا قال إنها تظهر عملية سحب الوحدات الإيرانية لغما من على متن سفينة "Kokuka Courageous" اليابانية بعد استهدافها.

واعتبرت القيادة المركزية أن "إيران مسؤولة عن الهجوم، وذلك استنادا إلى أدلة الفيديو وكذلك الموارد والمهارات التي كانت هناك الحاجة إليها للسحب السريع للغم غير المنفجر".

وسبق أن نشرت الولايات المتحدة شريط فيديو قالت إنه وثق سحب القوات الإيرانية لغما من السفينة اليابانية، مضيفة أن هذا الشريط دليل من الأدلة التي تثبت مسؤولية إيران عن الهجوم.

وفي تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، حملت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، إيران المسؤولية عن استهداف السفينتين، الأمر الذي نفته إيران قطعيا.

المصدر: رويترز