بعد سجنها لـ472 يوما.. الكويت تفرج عن الروسية لازاريفا وفريق دفاعها يشكر "RT"

أعرب فريق الدفاع عن سيدة الأعمال الروسية، ماريا لازاريفا، التي سجنت في الكويت 472 يوما، عن شكره لقناة "RT" بنسختها العربية على إسهامها في الإفراج عن المواطنة الروسية.

وقال مستشار رئيس غرفة التجارة والصناعة في موسكو والمتحدث الرسمي باسم لازاريفا، فلاديمير سيدوروف، للقناة: "شكرا جزيلا لكم! بفضل RT العربية تلقى مواطنو وسلطات دول الخليج، وخاصة الكويت، معلومات حقيقية حول هذه القضية. تمكننا من الدفاع عن ماريا"!

وفي بيان صحفي منفصل، أكد الفريق الدولي للدفاع عن لازاريفا أن السلطات الكويتية أفرجت عن المواطنة الروسية، مساء أمس الأربعاء، بكفالة قدرها مليون درهم كويتي، ما يساوي حوالي 3.3 ملايين دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذا المبلغ دفعه مواطن كويتي فضل عدم الكشف عن هويته.

ووصف الفريق الدولي هذا التطور بانتصار كبير لروسيا، معربا عن شكره لكل الجهات السياسية والإعلامية التي لعبت دورا في تحقيق الإفراج عن لازاريفا.

واحتجزت السلطات الكويتية الروسية لازاريفا، رئيسة مجلس إدارة صندوق "KGLI" للاستثمار، منذ نوفمبر 2017، ومؤخرا أصدر القضاء الكويتي حكما بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين روس وبريطانيين وأمريكيين، الاتهام بـ "الزائف".

وفي 5 مايو وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج عن لازاريفا بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).

وقدم المحامون إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة شكوى رسمية، مطالبين المنظمة العالمية بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا.

وفي اختراق كبير للقضية، حكم القضاء الكويتي، يوم 27 مايو الماضي، بحبس المدير في ديوان المحاسبة، حمد العليان، إثر إدانته بتزوير مستندات قدمت للجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة الكويتي، وأدت لمحاكمة وسجن سيدة الأعمال الروسية، وهرب المسؤول لاحقا من الكويت.

المصدر: RT