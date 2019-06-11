طائرات استطلاع غربية تتجسس على الشواطئ الروسية

أفادت مواقع غربية خاصة برصد تحليقات الطيران الحربي، بأن طائرتين حربيتين أمريكيتين نفذتا اليوم الثلاثاء، تحليقات استطلاعية دامت عدة ساعات، قرب السواحل الروسية على البحر الأسود.

وذكرت المواقع، أن طائرة P-8A Poseidon أمريكية مضادة للغواصات، أقلعت من قاعدة سيغونيلا بصقلية في إيطاليا، حلقت بالقرب من سواحل منطقتي غيلينجيك ونوفوروسيسك في إقليم كراسنودار الروسي، ومن ثم حلقت على طول الشاطئ الجنوبي للقرم في روسيا، وبقيت تحلق لفترة طويلة مقابل مدينة سيفاستوبل الساحلية.

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وفي ذات الوقت حلقت طائرة تجسس إلكتروني أمريكية من طراز RC-135V، أقلعت من قاعدة أمريكية في كريت اليونانية، على مدى عدة ساعات على طول الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، ومن ثم على طول الساحل الغربي والجنوبي لشبه الجزيرة وحتى مضيق كيرتش.

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وعلى خلفية مناورات الناتو البحرية BALTOPS 2019 في بحر البلطيق، حلقت طائرة أمريكية دون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk، وكذلك طائرة استطلاع استراتيجية أمريكية من طراز "EC-130H Hercules" (خاصة بالتشويش والقمع الإلكتروني)، بالقرب من الحدود الروسية في مقاطعة كالينينغراد.

وبالقرب من نفس المنطقة، وفي نفس الفترة، حلقت طائرة استطلاع سويدية من طراز "Gulfstream 4".

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلات روسية من طراز "سو-27" انطلقت لاعتراض طائرات الاستطلاع الغربية، عندما اقتربت من الحدود الروسية فوق البلطيق أمس الاثنين.

المصدر: إنترفاكس