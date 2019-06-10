لافروف يؤكد ضرورة استعادة حقوق روسيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ليليان موري باسكييه، ضرورة استعادة حقوق الوفد الروسي إلى الجمعية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الاثنين، أنه جرت خلال المكالمة "مناقشة الوضع في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قبيل الدورة الصيفية للجمعية التي تجري في 24 – 28 يونيو".

وأكد الوزير الروسي على "ضرورة استعادة حقوق الوفد الروسي بشكل كامل ومن دون أي استثناء" بما يتوافق مع ميثاق مجلس أوروبا وقرارات دورة اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في هلسنكي يوم 17 مايو الماضي.

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وورد في البيان أيضا أن "الجانب الروسي أكد اهتمامه بمواصلة التعاون المتعدد الأوجه في إطار مجلس أوروبا الذي تكوّن أدواته القانونية أساس المجال القانوني الأوروبي العام".

يذكر أن الوفد الروسي إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حرم من حق التصويت وفرضت عليه قيود أخرى في أبريل عام 2014 على خلفية الأزمة الأوكرانية وانضمام القرم إلى روسيا.

وردا على ذلك أعلنت روسيا توقفها عن دفع الاشتراكات المالية حتى استعادة حقوقها بالكامل.

وفي ختام اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا يومي 16 و17 مايو الماضي، صدر بيان يدعو إلى أن تكون لدى جميع الدول الأعضاء إمكانيات متساوية للمشاركة في عمل اللجنة الوزارية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

المصدر: وكالات