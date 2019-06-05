بوتين وشي جين بينغ يزوران حديقة الحيوانات في موسكو

زار الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، في ختام محادثاتهما في موسكو، اليوم الأربعاء، حديقة الحيوانات في العاصمة الروسية، وتفقدا جناحا لدببة الباندا العملاقة.

وتحتضن حظيرتان في حديقة الحيوانات دبي باندا شابين أهدتهما الصين لروسيا أثناء زيارة عمل قام بها الرئيس بوتين إلى بكين، في سياق إحياء الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين.

ونقل الدب الذكر "حوي" والأنثى "ديندين" من مقاطعة سيتشوان (وسط الصين) إلى موسكو نهاية أبريل الماضي، ضمن برنامج دولي خاص بحماية الحيوانات من هذا النوع من الانقراض.

المصدر: موقع الرئاسة الروسية