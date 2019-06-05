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بوتين يؤكد بعد محادثات مع شي جين بينغ تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية

بوتين يؤكد بعد محادثات مع شي جين بينغ تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية

أخبار روسيا

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقب محادثات ثنائية عقدها اليوم الأربعاء في موسكو مع نظيره الصيني، "شي جين بينغ"، تطابق مواقف روسيا والصين حول أهم القضايا الدولية.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به خلال افتتاح الاجتماع الروسي - الصيني الموسع في الكرملين: "بحثنا بالتفاصيل المواضيع الحيوية للأجندة الدولية، وأكدنا أن مواقف روسيا والصين بشأن القضايا المحورية في العالم متقاربة أو، كما يقول الدبلوماسيون": "متطابقة".

المصدر: وكالات

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