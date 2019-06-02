قوات الهندسة الروسية تتسلم زوارق برمائية محلية الصنع

يقوم مصنع "فولجسكي" الروسي للسفن حتى نهاية العام الجاري بإنتاج 12 زورقا من طراز "بي إم كا – 15" لتكون جاهزة للخدمة في قوات الهندسة العسكرية الروسية.

وأفاد رئيس مركز التدريب الـ187 التابع لقوات الهندسة العسكرية الروسية العقيد، فاليري أوفديينكو، بأن نموذجا اختباريا لأحد هذه الزوارق قد اجتاز بنجاح كل الاختبارات الحكومية.

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وأضاف إن الزورق الجديد يختلف عن سابقيه بأن كل أجزائه مصنوعة في روسيا وليس خارجها. وهناك ميزة مهمة أخرى يتصف بها هذا الزورق هي إمكانية استخدامه على سطح الماء واليابسة، على حد سواء.

يذكر أن الغاية من تصنيع هذا الزورق البرمائي هي إمكانية استخدامه في قطر العبارات ونصب جسور عائمة تسير عليها المعدات الحربية.

وقال كبير مصممي زورق "بي إم كا – 5" إن شركته أعدت نسخا مدنية للزورق ستستخدمها وزارة الطوارئ والخدمات الطبية بالدرجة الأولى في الأنهر الشمالية في سيبيريا والشرق الأقصى، حيث يمكن أن يقوم الزورق بأداء مهامه فوق الجليد بسماكة حتى 10 سنتيمترات.

المصدر: سلاح روسيا