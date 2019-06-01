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احتمال حظر تدخين الشيشة في روسيا

أخبار روسيا

احتمال حظر تدخين الشيشة في روسيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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اقترحت وزارة الصحة الروسية حظر تدخين الشيشة (النرجيلة) في الحانات والمقاهي والمطاعم، بما في ذلك تلك التي لا تحتوي على التبغ (الشيشة الإلكترونية).

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وقالت قناة "روسيا–24" التلفزيونية إن تدخين الشيشة يلحق ضررا بصحة المدخن وغير المدخنين الجالسين بالقرب منه.

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن الشيشة تخلق بيئة مواتية لتكاثر الجراثيم، ما يمكن أن يسهم في انتشار أمراض معدية مثل السل.

فيما أفادت الدراسات العلمية بأن تدخين الشيشة يتسبب في نمو أمراض القلب والأوعية الدموية، وحتى مرض السرطان.

المصدر: فيستي. رو

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