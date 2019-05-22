مذيعة RT Online بين الحائزين جائزة وزارة الدفاع الروسية بمسابقة صحفية

حازت مذيعة RT Online، آنا كنيشينكو، اليوم الأربعاء، جائزة في مسابقة "Media-As" للصحفيين، التي تنظمها وزارة الدفاع الروسية سنويا بمشاركة وسائل إعلام فدرالية ومحلية.

وفازت كنيشينكو، مذيعة برنامج "كلاشينكوفا" على جائزة "أفضل اللقطات"، والتي تم تحديدها لأفضل تقرير إخباري متلفز.

وجرت مراسم منح الجوائز في فئات المسابقة التسع في مقر المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية.

ومنذ إطلاقها قبل خمس سنوات، اكتسبت مسابقة "Media-As" شعبية كبيرة بين وسائل الإعلام المركزية والإقليمية. وفي هذا العام، جرى تقديم أكثر من 700 طلب للمشاركة فيها، وشارك في مرحلتها النهائية 42 فائزا من الأقاليم الروسية، ونحو 200 عمل صحفي من العاصمة موسكو.

المصدر: RT