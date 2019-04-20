القرم الروسية تستضيف 50 طفلا و40 عسكريا جريحا من سوريا

أكد رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أن نحو 50 طفلا و40 عسكريا جريحا وكلهم سوريون، سيمضون مجانا العام الجاري استراحتهم في المنتجعات الصحية بشبه جزيرة القرم.

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وجاء في الوثائق المعدة للمحادثات بين أكسيونوف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل: "تستعد المؤسسات الصحية لشبه جزيرة القرم لاستقبال خلال موسمي الصيف والخريف للعام الحالي وفق الجدول الزمني المخطط له مسبقا 50 طفلا سوريا وما بين 30 و40 من الجرحى العسكريين السوريين للاستراحة وإعادة التأهيل، وذلك وفق القوائم التي يقدمها الجانب السوري".

وجرى اليوم السبت لقاء بين سلطات القرم والوفد السوري في إطار منتدى "يالطا" الاقتصادي.

وقال أكسيونوف في كلمة ألقاها أثناء مراسم افتتاح هذا اللقاء: "قمنا بتشكيل مجموعات عمل في مختلف اتجاهات التعاون بين القرم وسوريا. كما تم تسجيل بيت تجاري مشترك، ويتم العمل حاليا على إنشاء شركة ملاحة بحرية". وأفاد باستعداد جمهوريته لاستقبال الطلاب من سوريا.

وذكر أكسيونوف في حديثه لوكالة "إنترفاكس يوغ" أنه تم التوصل إلى الاتفاقات حول تطوير التعاون الاقتصادي بين سوريا والقرم أثناء زيارة وفد القرم إلى سوريا في منتصف أكتوبر الماضي. وتم في نهاية العام الماضي تسجيل البيت التجاري المشترك لسوريا والقرم. وفي إطار عمله أرسلت القرم في مارس الماضي أول سفينة شحن محملة بالشعير إلى سوريا. ومن المتوقع أن تتجه إليها أيضا في القريب العاجل سفن أخرى محملة بالقمح والمنتجات الصناعية المحلية.

وكان منتدى "يالطا" الاقتصادي الدولي الخامس افتتح أعماله الخميس الماضي بحضور أكثر من 4 آلاف مشارك من 89 دولة. كما شارك فيه وفد سوري برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل.

المصدر: إنترفاكس