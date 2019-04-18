وفد سوري كبير يصل القرم للمشاركة بمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي

وصل وفد سوري كبير يضم 28 من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين، اليوم الخميس، إلى شبه جزيرة القرم للمشاركة في "منتدى يالطا الاقتصادي الدولي".

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وأكد الرئيس المشارك في منظمة "روسيا للأعمال" واللجنة المنظمة لمنتدى يالطا، أندريه نازاروف، وصول الضيوف الأجانب إلى يوبيل يالطا الاقتصادي الدولي.

وقال نازاروف لوكالة سبوتنيك :" طوال يوم أمس واليوم يتوافد الضيوف الأجانب إلى مطار سيمفروبل للمشاركة في يوبيل يالطا الاقتصادي الدولي، لقد التقينا فعليا بعدد من وفود الدول الأوروبية، بما في ذلك من ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا واليونان والنمسا، وكذلك ضيوفنا الكرام من فرنسا​​​. كما وصل وفد سوري كبير يضم 28 من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين".

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.

ومن المقرر عقد منتدى يالطا الاقتصادي الدولي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، في منتجع يالطا بشبه جزيرة القرم.

يذكر أن وفدا سوريا برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، سامر الخليل، كان قد زار القرم لأول مرة في أبريل 2018، وذلك للمشاركة في الفعاليات الرابعة لمنتدى يالطا الاقتصادي الدولي.

المصدر: سبوتنيك