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أوكرانيا تلجأ لمحكمة دولية للإفراج عن بحارتها المحتجزين

أخبار روسيا

أوكرانيا تلجأ لمحكمة دولية للإفراج عن بحارتها المحتجزين
Sputnik ILYA PITALEV
البحارة الأوكرانيون المحتجزون في موسكو (صورة من الأرشيف)
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قررت أوكرانيا التوجه إلى المحكمة الدولية للقانون البحري بطلب اتخاذ إجراءات ضد روسيا من أجل الإفراج عن البحارة الأوكرانيين المحتجزين في روسيا بعد انتهاكهم للحدود الروسية.

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في بيان له، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "اليوم تتوجه وزارة الخارجية بتكليف مني بطلب إضافي إلى المحكمة الدولية للقانون البحري بطلب اتخاذ إجراءات ملزمة تجاه الجانب الروسي للإفراج عن البحارة الأوكرانيين".

وأضاف أن أوكرانيا تعول على أن تلزم المحكمة روسيا بالإفراج عن البحارة خلال أسابيع.

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وفي سياق متصل وجه الادعاء الروسي إلى محكمة "ليفورتوفسكي" بموسكو طلب تمديد الحبس للبحارة الـ 24 المحتجزين على ذمة التحقيق معهم بسبب عبور الحدود الروسية بشكل غير شرعي.

ومن المتوقع أن تعقد المحكمة جلستها للنظر في القضية غدا 17 أبريل.

يذكر أن حرس الحدود الروسي احتجز يوم 25 نوفمبر الماضي 3 سفن أوكرانية مع طواقمها بعد دخولها المياه الروسية في مضيق كيرتش بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

المصدر: RT، وكالات

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