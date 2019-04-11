بوتين: مشروع التكامل الأوراسي أثبت فعاليته

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتكامل الاقتصادي الأوراسي، معتبرا أن مشروع التكامل هذا قد أثبت نجاعته خلال السنوات الـ25 المنقضية على انطلاقه.

وفي رسالة للمشاركين في المؤتمر العلمي العملي الدولي "من الفكرة إلى الواقع"، الذي بدأ أعماله في مدينة نور سلطان اليوم، كتب بوتين: "أحييكم بحرارة بمناسبة افتتاح هذا المؤتمر الدولي. فعلى مدى السنوات الـ25 الماضية، قطعت بلدان المنطقة الأوراسية طريقا طويلا، من فكرة تشكيل اتحاد دول متساوية الحقوق التي طرحها أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف في جامعة موسكو، وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الناجح الحالي".

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وأشار إلى أن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مستمرة في تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية والإنسانية المتبادلة.

وشدد بوتين على أن، "التعاون عبر الحدود وبين الأقاليم يتطور بشكل حيوي، ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مختلف المجالات، وهناك تفاعل مع الهياكل الأخرى متعددة الأطراف في القارة".

وتابع: "عمليات التكامل داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، توفر فرصا إضافية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين روسيا وكازاخستان، وهو أمر هام ولصالح شعوبنا الشقيقة".

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة اقتصادية دولية للتكامل تضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

وتمخض الاتحاد الاقتصادي الأوراسي عن عشرين عاما من المفاوضات وجهود التقارب والخطوات التكاملية المرحلية، لقيام سوق مشتركة مفتوحة تتيح التبادل الحر للسلع والخدمات وانتقال رؤوس الأموال والأيدي العاملة بين البلدان الأعضاء.

المصدر: "نوفوستي"