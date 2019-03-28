الأمن الروسي يقبض على متورط في تفجيرات مترو موسكو عام 2010

اعتقلت أجهزة الأمن الروسية، في داغستان أحد أعضاء عصابة "فأغابوف" المتورطة في تفجيرات مترو موسكو الإرهابية عام 2010.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه "قام بالتعاون مع لجنة التحقيقات الروسية، باعتقال أحد أعضاء عصابة فأغابوف، بحي خاسافيورت بجمهورية داغستان"، مشيرا إلى أنه تم نقل المشتبه به إلى موسكو لإجراء مزيد من التحقيقات.

وأشار الأمن إلى أن المجموعة الإجرامية المسماة، "التي تم تصفية قائدها عام 2010، كانت متورطة في تنظيم تفجيرات ارتكبها انتحاريون في 29 مارس عام 2010، في موسكو في محطتي مترو لوبيانكا وبارك كولتوري".

جدير بالذكر أن الانفجارات التي شهدتها محطتي مترو "لوبيانكا" و"بارك كولتوري" بموسكو يوم 29 مارس 2010، تسببت بمقتل 40 مواطنا روسيا وجرح ما يقارب من 100 آخرين.

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المصدر: إنترفاكس