"كاماز" الروسية تنقذ عمال "فورد"

قررت شركة "كاماز" الروسية لصناعات الشاحنات إنقاذ عمال مصنعي "فورد" Sollers بعد إغلاقهما، وتعليق إنتاجهما في روسيا إثر تراجع مبيعاتهما وانخفاض معدل الإنتاج.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية التي تعتبر "كاماز" فرعا منها إن "كاماز" جاهزة لقبول العمال والموظفين الذين تم تسريحهم في شركة "فورد".

وأضاف: "كاماز" تجري في الوقت الحاضر محادثات مع قسمي الكوادر في المصنعين المذكورين لتقترح فرصا للعمل لديها، انطلاقا من كفاءات وتخصصات العاملين المسرّحين.

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يذكر أن عملاق السيارات الأمريكي "فورد" قد أعلن الأربعاء 27 مارس أنه سيغادر نهائيا سوق السيارات الروسية.

وقررت "فورد" الانسحاب من كل مشاريعها في روسيا والتخلي عن تصدير سياراتها بسبب المبيعات الضعيفة والإنتاج المنخفض.

ولم تواجه "فورد" مشاكل اقتصادية في روسيا فحسب بل وفي العالم بأسره، فاعتزمت على سبيل المثال تسريح 5 آلاف عامل في ألمانيا.

المصدر: وكالات