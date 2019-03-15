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عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بسبب واقعة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية

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عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا بسبب واقعة مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية
Sputnik ALEXEI MALGAVKO
مضيق كيرتش (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات ضد روسيا التي فرضتها على خلفية احتجاز سفن أوكرانية في مضيق كيرتش والأزمة الأوكرانية بشكل عام.

وفرض واشنطن عقوبات جديدة على 6 مسؤولين روس و8 شركات روسية، بينها شركات مسجلة في القرم.

وطالت العقوبات الجديدة نائب رئيس هيئة حرس الحدود الروسية غينادي مدفيديف و3 مسؤولين في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، تتهمهم واشنطن بتنظيم ما وصفته بـ "الاعتداء عى السفن الأوكرانية وطواقمها".

وشملت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين في لجنة الانتخابات بـ "جمهورية دونيتسك الشعبية" المعلنة من طرف واحد شرقي أوكرانيا.

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وتم إدراج 8 شركات روسية على قائمة العقوبات، بينها شركات لصناعة السفن. تتهمها واشنطن بـ "الاستيلاء على الممتلكات الأوكرانية" في القرم.

يذكر أن حرس الحدود الروسي قام باحتجاز 3 سفن أوكرانية وأفراد طواقمها بعد دخولها للمياه الإقليمية الروسية في مضيق كيرتش بصورة غير شرعية في نوفمبر الماضي. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على روسيا في أعقاب الحادثة، داعية موسكو للإفراج عن البحارة والسفن الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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