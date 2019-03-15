وكالة "رابتلي" تطلق موقعها العربي قريبا

أعلنت وكالة Ruptly "رابتلي" للوسائط المتعددة الحائزة على جوائز عالمية، والتابعة لشبكة RT، عن عزمها إطلاق نسخة لموقعها باللغة العربية الخاص بتسجيلات الفيديو، في صيف 2019.

جاء هذا التصريح من قبل الرئيس التنفيذي لرابتلي، دينارا توكتوسونوفا، على هامش الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية "كابسات 2019" في الإمارات.

وقالت توكتوسونوفا: "سيكون موقعا مترجما بالكامل إلى اللغة العربية ومنصة مباشرة. وسيتيح لنا أن نكون في متناول عملائنا في المنطقة، وسيوفر لنا منصة لتغطية المزيد من أحداث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وانطلق في أبريل 2013، عمل الموقع الإلكتروني لوكالة "رابتلي" وتوجد حاليا نسختان للموقع، باللغتين الروسية والإنجليزية. وRuptly جزء من مجموعة "RT" التلفزيونية، التي تعتبر "RT العربية" إحدى قنواتها.

وأُنشئت "رابتلي" على أساس مهني عال يجمع الخبرات والتقنيات التلفزيونية الحديثة بطاقم يغطي مختلف مناطق العالم ومقرها الرئيس في برلين. وتستند الوكالة في عملها إلى تقنيات حديثة لم تستخدم من قبل في جمع وتوزيع المواد التلفزيونية مستفيدة من إمكانيات مهنية وتقنية متقدمة تتمتع بها المجموعة الأم "RT"، التي انطلقت قبل سنوات.

وتشمل خدمات الوكالة إلى جانب بث المواد التلفزيونية، تغطيات حية لأبرز الأحداث العالمية بالإضافة إلى خدمات حجز وبث الأقمار الاصطناعية من مواقع الحدث لعملائها.

المصدر: RT