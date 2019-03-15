وزير خارجية الجزائر يزور موسكو يوم 19 مارس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، سيزور موسكو يوم 19 مارس، وسيجري محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في التاسع عشر من مارس، ستجري مباحثات بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة".

وذكرت الدبلوماسية الروسية، أن موسكو تأمل خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري، الحصول على معلومات "مباشرة" حول تطور الوضع في الجزائر بعد تأجيل الانتخابات.

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وأضافت زاخاروفا: "فيما يتعلق بالوضع في الجزائر، فإننا ننطلق من أن هذا شأن داخلي لدولة مستقلة ذات سيادة. ويجب أن هذا الوضع يجب أن يحل من جانب الجزائريين أنفسهم دون تدخل من الخارج".

وقبل عدة أيام، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة. وأفادت الوكالة الجزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

المصدر: نوفوستي