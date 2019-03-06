لأول مرة في تاريخ الدوما الروسي: الرئيس يقطع كلمة يلقيها وزير (فيديو)

أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، قاطع وزير التنمية الاقتصادية، ماكسيم أوريشكين، ومنعه من مواصلة كلمته التي كان يلقيها في البرلمان.

وتعد تلك سابقة أولى في تاريخ البرلمان الروسي، حيث عرض رئيس البرلمان على الوزير أن يعود إلى مجلس الدوما بتقرير جديد، يتضمن اقتراحات بشأن سبل تطوير الاقتصاد الروسي عام 2019 وكيفية تحقيق المشاريع الاقتصادية القومية التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين، بدلا من استعراض نجاحات الوزارة.

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كما اقترح فياتشيسلاف فولودين على الوزير أن يرد في تقريره الجديد على الأسئلة التي تهمّ النواب، بينما أيّدت تكتلات النواب كلها في مجلس الدوما فكرة تأجيل تقرير وزير لتنمية الاقتصادية إلى نهاية مارس الجاري.

وقال رئيس الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، معلقا على ما حدث في مجلس الدوما:" إنها المرة الأولى على مدى 20 عاما التي أكون فيها شاهدا على جلسة برلمانية يقطع فيها النائب كلمة الوزير".

المصدر: رامبلر