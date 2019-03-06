قتلى وجرحى في اصطدام شاحنة مع حافلة ركاب بجنوب روسيا

سقط قتلى وجرحى جراء اصطدام شاحنة لنقل البضائع مع حافلة ركاب، على طريق السيارات السريع الفيدرالي "قوقاز" في جنوب روسيا.

وقع الحادث بالقرب من مدينة نيفينوميسك في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وفي التفاصيل، انحرفت الشاحنة عن مسارها، وانتقلت إلى الاتجاه المعاكس للسير، لتصطدم بحافلة صغيرة كان بداخلها 8 أشخاص.

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وتقول شرطة المرور المحلية، إن سائق الشاحنة غفا أثناء القيادة، وفقد السيطرة على شاحنته.

المصدر: صحيفة MK