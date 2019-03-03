قديروف: الشيشان حققت المعجزة بسيرها على خطى رئيسها الأول ودعم بوتين

اعتبر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن النتائج التي حققتها الجمهورية منذ توليه الرئاسة قبل 12 عاما لا يمكن وصفها إلا بالمعجزة.

وكتب قديروف على Telegram: "مرت 12 سنة منذ أن صادق البرلمان الشيشاني على تعييني رئيسا للجمهورية. لقد واجهنا جملة معقدة من المشاكل الحادة، بدءا من الإرهاب الدولي ووصولا إلى الوضع المؤسف في سوق العمل... لكن وبفضل السير على طريق الرئيس الأول لجمهوريتنا أحمد حجي قديروف، وبفضل دعم رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين استطعنا تحقيق المعجزة".

وذكّر قديروف بتوقعات الخبراء الذين قالوا إن "تحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وضمان ظروف معيشية لائقة في الشيشان، سيستغرق عدة عقود".

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وأكد أن الشيشان بعد أن سحقت الإرهاب الدولي على أراضيها، استطاعت خلال السنوات الماضية "لملمة جروحها وخفض البطالة إلى أدنى مستوياتها وصارت واحدا من أكثر أقاليم روسيا أمانا واستقرارا".

وأضاف أن الإقليم استقطب استثمارات بمليارات الدولارات تضمن التنمية المستدامة للصناعة والقطاع الزراعي الصناعي في الجمهورية، وتم توفير ظروف ملائمة للأعمال التجارية وانبعثت الحياة من جديد في ميادين التعليم والرعاية الصحية وسواها في الشيشان.

المصدر: "نوفوستي"