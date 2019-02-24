لافروف يتهم الأمريكيين بالتهرب من بدء حوار بنّاء حول جميع المشكلات الثنائية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن أسف موسكو لعدم بذل واشنطن أي جهود لاستئناف حوار كامل بشأن جميع المشكلات المتراكمة في العلاقات الثنائية.

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وأعلن الوزير الروسي:"يبدو أن الشركاء الأمريكيين لا يرغبون في العمل بشكل بناء".

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الفيتنامي والقناتين التلفزيونيتين الصينيتين DTV وPhoenix: "يمكنكم النظر في.. القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تجري اتصالاتنا بشأنها. هذه كلها قضايا هامة، ولكنها لسوء الحظ منفصلة. لكن لا يوجد أي حوار شامل يتناول كافة المواضيع الجوهرية التي تلقي بظلها على علاقاتنا".

وأشار لافروف إلى أنه في عام 2018 في هلسنكي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والمحادثات الهاتفية اللاحقة، اتفقا على تكثيف العمل على جرد كامل لحالة العلاقات الروسية الأمريكية.

وأضاف: "بادئ ذي بدء، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه قد تراكمت الكثير من المهيجات الاصطناعية في العلاقات الثنائية، وصلت حتى الحد من عمل البعثات الدبلوماسية، وحجز الملكيات العقارية الدبلوماسية التابعة لنا في الولايات المتحدة الذي قامت به السلطات الأمريكية..، وقد عددنا لهم جميع المشكلات التي تسببوا لنا بها على نحو مصطنع، لكننا للآسف لم نلمس أي رد فعل إيجابي لحل هذه العقد. الموقف نفسه يكررونه ويتمسكون به: روسيا نفسها أساءت للعلاقات، لذلك، كما يقولون، يجب أن تغير سلوكها. عندما يقولون ذلك من منصة الكونغرس، يمكنني أن أتفهمه، لأن لديهم صراعا سياسيا داخليا يجري هناك ويوظفون علاقاتنا الثنائية فيه ويستخدمون كل الوسائل الممكنة. لكن عندما يسود نفس الكلام في مشاورات مغلقة، لا يبقى شيء سوى أن نستخلص بأن الشركاء الأمريكيين لا يريدون العمل بشكل بنّاء بعد"، حسب قول وزير الخارجية الروسي.

المصدر: نوفوستي