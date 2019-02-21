لافروف: أصل الخلاف بين موسكو وواشنطن في أمريكا نفسها

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أصل الخلافات الراهنة بين روسيا والولايات المتحدة موجودة في أمريكا نفسها، مؤكدا أن موسكو غير مرتاحة للعلاقات المتردية بين البلدين.

وفي لقاء مع ممثلي جمعية الأعمال الأوروبية، اليوم الخميس، قال لافروف ردا على سؤال عن مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن: "أعتقد أن جوهر المشكلة يكمن داخل الولايات المتحدة. وإذا تحدثنا بكل جدية حول هذا الموضوع، فإننا لا نشعر بأي ارتياح على الإطلاق لما يحدث. ولم نكن نحن من بدأ ذلك".

المصدر: نوفوستي