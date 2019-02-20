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موسكو تكشف عن سبب إلغاء نتنياهو زيارته لروسيا

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موسكو تكشف عن سبب إلغاء نتنياهو زيارته لروسيا
Reuters RONEN ZVULUN
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن إرجاء رئيس الوزراء الإسرائيلي زيارته إلى موسكو، جاء بسبب انشغاله بالتحضيرات للانتخابات المزمعة في إسرائيل في أبريل المقبل.

وقال بوغدانوف للصحفيين: "أعلمونا (الإسرائيليون)، أن ظروفا قاهرة طرأت، تتعلق بالتحضيرات للعملية الانتخابية، وأن رئيس الوزراء يجب أن يكون في هذه الأيام في البلاد لتقرير مسائل مهمة مرتبطة بالعملية الانتخابية".

وأضاف: "لا نعرف متى ستتم الزيارة.. أعتقد أن الأمر سينجلي في الغد.. غدا سيحصل شيء ما".

وألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة كان مقررا أن يقوم بها الخميس إلى موسكو، يعقد فيها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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من جهته، أعلن الكرملين، مؤخرا أن المحادثات بين بوتين ونتنياهو ستجرى في 21 فبراير، فيما قال نتنياهو، إن "زيارته تأتي استكمالا لمحادثات أجراها مع بوتين في باريس قبل 3 أشهر".

المصدر: نوفوستي

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