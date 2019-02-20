بوتين: نحو 19 مليون مواطن روسي يعيشون تحت خط الفقر

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة بالعمل على تحسين حياة المواطن، مشيرا إلى أن نحو 19 مليون روسي يعيشون في الوقت الراهن تحت خط الفقر الروسي.

وقال بوتين في رسالته السنوية للجمعية الفدرالية: "حل المشاكل الديموغرافية من زيادة متوسط العمر، والحد من معدلات الوفيات، مرتبط بشكل مباشر بالتغلب على الفقر​​​. اسمحوا لي أن أذكّركم بأن عدد الفقراء في روسيا عام 2000 كان أكثر من 40 مليون، تراجع عددهم حتى اليوم إلى نحو 19 مليونا، وهذا معدل كبير جدا رغم ذلك".

المصدر: "نوفوستي"