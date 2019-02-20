أبرز رسائل بوتين لأمريكا والعالم ومواطنيه

وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل هامة وواضحة للعالم وأمريكا بشكل خاص، في رسالته السنوية اليوم للجمعية الفدرالية، بدأها بطرح خطة وتوجيهها للداخل الروسي شملت كل القضايا.

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وهذه أهم النقاط التي تناولها الرئيس الروسي في رسالته، والتي تعتبر خطة عمل ونهجا سياسيا لعام كامل:

ندعو الولايات المتحدة الأمريكية للتخلي عن وهم تفوقها العسكري في العالم.

نشر واشنطن للصواريخ في أوروبا يهدد أمن روسيا والعالم بأكمله.

على الولايات المتحدة أن تدرك أن روسيا شريك مكافئ من جميع النواحي.

أمن روسيا مضمون، وابتكاراتنا من الأسلحة والصواريخ هدفها الحفاظ على أمننا.

روسيا ليست مهتمة بالمواجهة مع الولايات المتحدة.

روسيا لا تنوي أن تكون أول من ينشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا.

يتعين على أمريكا أن تبرر بصدق سبب انسحابها من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، لأنها تنتهك المعاهدة بنفسها، ثم تلصق الاتهامات بالآخرين.

بناء العلاقات معنا يعني إيجاد حلول مشتركة، حول أصعب القضايا، وعدم محاولة إملاء الشروط.

أولويات سياستنا الخارجية مفتوحة تماما وتتمثل في بناء الثقة، ومكافحة التهديدات المشتركة للعالم، وتوسيع التعاون في الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا، وإزالة الحواجز أمام التواصل بين الناس.

تطويرنا صاروخ "أفانغارد" كإطلاقنا أول قمر اصطناعي.

صواريخ "كينجال" "الخنجر" أكدت تمتعها بمواصفات قتالية عالية لا مثيل لها.

صاروخنا الأحدث "تسيركون" تبلغ سرعته 9 أضعاف سرعة الصوت.

أول غواصة بوسيدون نووية غير مأهولة ستطلق في الربيع.

عازمون على تطوير الحوار حول معاهدة سلام مع اليابان.

وفي الشأن الداخلي أعلن بوتين:

ندعو الحكومة لتقديم دعم مالي وضريبي للأسر متعددة الأطفال، وتخفيف العبء الضريبي عليها.

بوتين للشعب الروسي: أنجبوا أكثر ضرائب أقل.

علينا زيادة التسهيلات الضريبية على العقارات للعائلات التي لديها أطفال كثر

الحفاظ على شعبنا وتنمية الأسرة أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية.

الحكومة ستضاعف ابتداء من 2020 المساعدات المالية للعائلات كثيرة الأطفال.

المشاريع التنموية هي مشاريع وطنية.

حياة المواطنين ستتحسن بشكل فعلي هذا العام مع دعم معاشات التقاعد.

علينا توفير المناخ الملائم للمستثمرين لجذب رؤوس الأموال ودعم نمو الاقتصاد.

عدد المعوزين في روسيا انخفض من 40 إلى 19 مليونا.

نريد الوصول لسرعة خارقة للإنترنت في المدارس

ندعو لثورة بيئية وتعامل علمي وحديث مع تدوير النفايات.

المصدر: RT