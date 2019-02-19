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سكان الكوريل يرفضون أي مساومة مع اليابان على جزرهم

أخبار روسيا

سكان الكوريل يرفضون أي مساومة مع اليابان على جزرهم
Sputnik
جزيرة شيكوتان في جزر الكوريل الجنوبية
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دلّ استفتاء أجراه المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام على أن الأغلبية العظمى من سكان جزر الكوريل الجنوبية، يعارضون بشدة تسليم أي من الجزر الأربع الروسية لليابان أو المساومة عليها.

وأعرب 96% من المستطلعين عن رفضهم القاطع التنازل عن الجزر، اتساقا مع نتائج استطلاع سابق أجري في يناير 2019.

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وأجري الاستطلاع في الفترة بين 11 و17 فبراير، وأشرف على تنظيمه أكثر من 50 موظفا، استطلعوا آراء 7695 شخصا بأعمار 18 عاما وما فوق.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان عالقة منذ 70 عاما. فاليابان تصر على فرض سيادتها على جزر الكوريل الأربع، فيما تشترط موسكو اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية، ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

المصدر: نوفوستي

 

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