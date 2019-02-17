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تزويد الجنود الروس بجهاز درون محمول للاستطلاع

أخبار روسيا

تزويد الجنود الروس بجهاز درون محمول للاستطلاع
Sputnik
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أعلن مصدر في مؤسسة "روس تيخ" للصناعات العسكرية، أن العمل جار في مؤسسته على تصميم درون محمول يضاف لعتاد "راتنيك" الفردي المستخدم في الجيش الروسي.

وأضاف المصدر: "هذه منظومة حديثة وذكية جدا للاستطلاع الجوي وهي عبارة عن درون صغير وخفيف يتيح للعسكريين الاستطلاع الجوي حتى في ظروف التشويش الإلكتروني الشديد".

وأشار المصدر إلى أن العمل على تصميم الدرون الجديد مستمر في "معهد البحوث العلمية للأجهزة الدقيقة" التابع لمؤسسة "روس تيخ".

وأكد أن الدرون الجديد يعمل بشكل صامت ويمكنه مراقبة منشآت ومواقع العدو من مسافة آمنة، وقادر على رصد هدفه والتحليق فوق خط أو نقطة محددة، ولن يزيد وزنه مع كل التجهيزات الملاحية والتصويرية المزود بها على 1.5 كغم.

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ويشمل عتاد "راتنيك" الفردي سلاحا ناريا ووسائط حماية فعالة وأجهزة للاستطلاع والاتصال ومصمم للعمل في ظروف مناخية مختلفة وفي أي وقت من اليوم.

المصدر: نوفوستي

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كلمة للرئيس السوري بشار الأسد