بوتين ولوكاشينكو يتزلجان في منحدرات سوتشي (فيديو)

أخذ الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والبيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، استراحة وجيزة أثناء محادثاتهما الجارية في ضواحي مدينة سوتشي الروسية، ليتزلجا معا في منحدرات الجبال.

وفاجأ رئيسا البلدين السياح بظهورهما في زي خاص بالتزلج، قبل أن يقوما بالنزول من منحدرين يبلغ طول كل منهما حوالي كيلو متر.

وفي اليوم الأول من زيارة تستغرق ثلاثة أيام يقوم بها لوكاشينكو إلى سوتشي، بحث الرئيسان "النقاط المحورية للأجندة الثنائية وآفاق تطور عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي"، حسبما جاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الأربعاء. وشارك في المحادثات أعضاء الوفدين المرافقين لبوتين ولوكاشينكو.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان الروسي والبيلاروسي وزراء مسؤولين عن التعليم والثقافة والرياضية في كلا البلدين، وذلك في إطار بحث مقترحات جديدة خاصة بتعميق التعاون الثقافي والإنساني بين روسيا وبيلاروس.

المصدر: تاس