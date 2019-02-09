 
مباشر

5 قتلى بينهم 4 أطفال جراء حريق منزلي جنوب وسط روسيا

أخبار روسيا

5 قتلى بينهم 4 أطفال جراء حريق منزلي جنوب وسط روسيا
TASS
إطفاء حريق نشب في بيت خاص بمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lfry

أودى حريق شب في بيت خاص في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا، بحياة 5 أشخاص حسبما أفادت وكالات إخبارية روسية، نقلا عن أجهزة الطوارئ، اليوم السبت.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس" أن الحريق شب في منزل خاص بمنطقة كراسنوزيورسك (جنوبي المقاطعة)، ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص، بمن فيهم أربعة أطفال.

وأضاف المصدر أن التحقيق جار لتحديد أسباب الحريق، دون أن يكشف عما إذا كان الضحايا أفراد أسرة واحدة أم لا.

فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية قوله إن الحادث وقع في بلدة تقع على مسافة بعيدة من عاصمة المقاطعة، مدينة نوفوسيبيرسك، دون ذكر اسمها.

المصدر: وكالات روسية

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في تونس.. أهانته بسبب بشرته السمراء فكانت عقوبتها السجن