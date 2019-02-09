5 قتلى بينهم 4 أطفال جراء حريق منزلي جنوب وسط روسيا

أودى حريق شب في بيت خاص في مقاطعة نوفوسيبيرسك جنوب وسط روسيا، بحياة 5 أشخاص حسبما أفادت وكالات إخبارية روسية، نقلا عن أجهزة الطوارئ، اليوم السبت.

وأوضح مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس" أن الحريق شب في منزل خاص بمنطقة كراسنوزيورسك (جنوبي المقاطعة)، ما أدى إلى مصرع خمسة أشخاص، بمن فيهم أربعة أطفال.

وأضاف المصدر أن التحقيق جار لتحديد أسباب الحريق، دون أن يكشف عما إذا كان الضحايا أفراد أسرة واحدة أم لا.

فيما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة الطوارئ المحلية قوله إن الحادث وقع في بلدة تقع على مسافة بعيدة من عاصمة المقاطعة، مدينة نوفوسيبيرسك، دون ذكر اسمها.

المصدر: وكالات روسية