7 تهم جديدة ضد ترامب تتعلق بوثائق سرية.. طريق البيت الأبيض شائك

سبعًا وثلاثين تهمة جنائية، هذا ما بات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يواجهه في قضية الوثائق السرية بحسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه،

والتي أكدت أن التهم الجنائية تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية وتعطيل العدالة وبيانات كاذبة وفق ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس.

من جانبه أكد ترامب أنه تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة الفدرالية في ميامي يوم الثلاثاء المقبل مضيفًا أنه بريء وأن الولايات المتحدة في حالة انحدار خطير وسريع، كما أشار ترامب إلى أن الاتهامات استندت إلى وثائق سرية صادرها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء تفتيش عقار مار إيه لاغو في فلوريدا.

فما زخم هذه الاتهامات في وجه الرئيس الأمريكي السابق؟ وكيف تؤثر المحاكمة على حظوظ الرجل في الوصول إلى البيت الأبيض؟

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