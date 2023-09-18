5 إيرانيين مقابل 5 أمريكيين.. صفقة تبادل بخفايا سياسية

أطلقت السلطات الإيرانية سراح خمسة مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين لديها ضمن إطار صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن..

في المقابل أكدت الدوحة راعية الصفقة أن ستة مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في قطر.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من جانبه أكد أن مفاوضات صفقة تبادل السجناء مع طهران منفصلة تماما عن العلاقة مع إيران، مشيرًا إلى أن الأموال المجمدة في كوريا الجنوبية كانت متاحة منذ اليوم الأول لأغراض إنسانية للشعب الإيراني.

فإلى أي درجة تمهد صفقة التبادل الأخيرة بين طهران وواشنطن للتوصل لصفقة حول البرنامج النووي الإيراني؟ وما خيارات إسرائيل أمام هذا التقارب الإيراني الأمريكي؟

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