وقود إيران وكهرباء أمريكا للبنان.. ما الهدف؟
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بالتزامن مع إعلان الأمين العام لحزب الله انطلاق سفينة محملة بالمحروقات من إيران إلى لبنان أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الولايات المتحدة أبلغتها بخطة لاحتواء أزمة الكهرباء في لبنان بنقل الغاز المصري عن طريق الأردن وسوريا وبتمويل من البنك الدولي، وفي مقابل توعد حسن نصر الله الأمريكيين والإسرائيليين حال التعرض للسفينة قال رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري إن سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها مخاطر وعقوبات إضافية.. وأمام هذا الوضع لم تحقق مساعي رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة أي تقدم
فهل يحل قرار حزب الله أزمة الطاقة في لبنان أم أنه سيغرقها في أزمات أخرى؟