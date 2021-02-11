وزير جزائري يتحدث عن الشركة المنتجة للقاح الروسي في الجزائر وموعد تصديره

انطلقت في الجزائر في الثلاثين من يناير الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بعد تلقي البلاد شحنة أولى من لقاحِ سبوتنيك-V الروسي.

وتجري موسكو والجزائر حاليا اتصالاتٍ حثيثة من أجلِ نقلِ التكنولوجيا والخبرات اللازمة لتسريعِ عملية إنتاج اللقاح الروسي محليا بكمياتٍ كبيرة، بما يكفي حاجةَ الجزائر وتصدير الفائض لدول أخرى في ظل ارتفاع الطلب العالمي على اللقاح الروسي. للإطلاع على التفاهمات الروسية الجزائرية في هذا الصدد، وآفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعة الصيدلانية.. برنامج نيوزميكر يستضيف وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري الدكتور عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد.

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