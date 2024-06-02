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هل ينهي نتنياهو الحرب على غزة رغم تهديد وزراء في حكومته بالانسحاب؟

أخبار العالم العربي

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منذ طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرته لإنهاء الحرب في غزة،تباينت ردود الفعل في الداخل الإسرائيلي بين الترحيب والتلويح بالاستقالة من الحكومة

ففيما أعلن مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير فالك القبول بالمقترح مع التحفظ على بعض التفاصيل، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أي تراجع عن المبادرة الأمريكية حُكماً بالإعدام على الأسرى وأزمةً مع الأميركيين والدول الوسيطة.
في المقابل هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة الائتلافية إذا قبل نتنياهو بأي اتفاق يتضمن إنهاء الحرب، معتِريْن أي صفقة تنهي الحرب دون القضاء على حركة حماس انتصارا للحركة.
فما هي العوامل المتدخلة في حسم موقف نتنياهو؟ وما هي الضمانات والتحديات التي تواجه المقترح الأمريكي؟

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