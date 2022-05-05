هل ينشر الناتو أسلحة نووية بالسويد وفنلندا؟

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن فنلندا والسويد ستتحولانِ إلى ساحة مواجهة بين النيتو وروسيا في حال انضمامهما الى الحلف، مع كل العواقب المترتبة على ذلك

بما فيها فقدان علاقات حسن الجوار التي تم اختبارها على مر الزمن، متسائلة عما إذا كانت هذه هي رغبةُ شعبي البلدين..

وفي السياق قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إن محاولات التنصل من الاتفاقات الموقعة بين روسيا والحلف ومنها القانون التأسيسي الصادر في مايو سبعة وتسعين، ستؤدي الى احتمال نشر أسلحة نووية في أراضي دول جديدة مثل فنلندا والسويد..

فكيف ينعكس تحول فنلندا والسويد من الحياد الى خط المواجهة؟

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